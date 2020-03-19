وزيرة الإعلام: دياب أشار الى أن الحكومة تتولى المسؤولية في أصعب مرحلة بتاريخ لبنان

أعلنت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ بعد إنتهاء جلسة الوزراء ان "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ تحدث عن ملف تلزيم إنشاء معامل ​الكهرباء​، معتبرا انه "الحجر الاساس لمعالجة ملف الكهرباء في ​لبنان​، موضحاً ان "دياب أشار الى أن الحكومة تتولى المسؤولية في أصعب مرحلة ب​تاريخ لبنان​ وهذا ما يتطلب أعلى درجة من الاستنفار"، موضحة انه "تقرر فتح حساب في مصرف لبنان لتلقي الهبات والمساعدات النقدية لتخصيصها لملف كورونا".

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