فهمي: سنتشدد في جميع المناطق لمنع المواطنين من الخروج من منازلهم

أعلن وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ "اننا سنتشدد في جميع المناطق لمنع المواطنين من الخروج من منازلهم لعدم إنتشار ​فيروس كورونا​". وكان قد طلب وزير الصحة حمد حسن عزل منتقطين سُجلت في كل منها أعلى نسبة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما أفاد حسن عن أنه طلب من القوى الأمنية التشدد لدرجة منع الناس من الخروج من منازلهم، مشيراً إلى أنه تم رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مجهولة المصدر وسببها عدوى إجتماعية وهذا يزيد خطر إنتشار الفيروس في لبنان.

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