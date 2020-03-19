المجلس الشيعي الاعلى يناشد الجميع التعاون مع هيئة مكافحة الكورونا

ناشد ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ في بيان المواطنين والمقيمين والوافدين بالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة ​الكورونا​ واتخاذ الاحتياطات المشددة والتزام سبل ​الوقاية​ المطلوبة للحؤول دون تفشي فيروس الكورونا في وطننا، مما يحتم عليهم الامتثال الى توجيهات ​وزارة الصحة​ والجهات الطبية المختصة والمكوث في منازلهم وعدم التجمع وتجنب الاختلاط والتجول من دون ضرورة، ولا يجوز باي شكل من الاشكال التكتم على اي مصاب بهذا الفيروس الخطير حفظاً للأنفس وسلامة الوطن ، من منطلق ان حفظ النفس والمجتمع واجب شرعي لا يجوز التهاون به.

وينوه ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ بقرار ​الحكومة اللبنانية​ بالتعويض عن المتضررين ومساعدة الاسر الفقيرة، ويشجب بشدة كل اشكال الاحتكار والاستغلال التي تصيب المواطنين في لقمة عيشهم ودوائهم واحتياجاتهم الضرورية، ويطالب الحكومة بمكافحة الاحتكار ولجم جشع المستغلين لحاجات الناس وضبط أسعار السلع الاستهلاكية ومحاسبة كل مستغل ومحتكر.

ويدعو المجلس اللبنانيين الى التعبير عن تضامنهم الوطني وتماسكهم الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة، فيواسوا الفقراء والمحتاجين ويسهم كل ميسور وغني في مد يد العون للمعوزين ولا سيما المرضى منهم، ويحيي أصحاب الهمة العالية ممن بادروا بتقديم المساعدات والتبرعات والعون، ويخص المجلس بالتقدير والشكر وزارة الصحة والفرق الطبية و​الصليب الأحمر اللبناني​ وكل الجمعيات والهيئات العاملة لمكافحة الكورونا ولا سيما المتطوعين منهم.