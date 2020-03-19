عمليات التعقيم مستمرة في قصر بعبدا لمكافحة انتشار "الكورونا"

واصلت الفرق المختصة في لواء الحرس الجمهورية، تعقيم مكاتب ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​ وقاعاته والبهو الخارجي التابع له، ومكتب ​رئيس الجمهورية​ وقاعة ​مجلس الوزراء​ وغرفة ​الصحافة​، وذلك في غطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية العامة ل​رئاسة الجمهورية​ لمكافحة انتشار وباء "​كورونا​".

كما يتم توزيع كمامات وقفازات ومواد مطهرة على جميع العالمين في الرئاسة، وكذلك على الوزراء الذين حضروا اليوم جلسة مجلس الوزراء.