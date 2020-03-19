واصلت الفرق المختصة في لواء الحرس الجمهورية، تعقيم مكاتب القصر الجمهوري في بعبدا وقاعاته والبهو الخارجي التابع له، ومكتب رئيس الجمهورية وقاعة مجلس الوزراء وغرفة الصحافة، وذلك في غطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لمكافحة انتشار وباء "كورونا".
كما يتم توزيع كمامات وقفازات ومواد مطهرة على جميع العالمين في الرئاسة، وكذلك على الوزراء الذين حضروا اليوم جلسة مجلس الوزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات التعقيم مستمرة في قصر بعبدا لمكافحة انتشار "الكورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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