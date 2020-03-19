أعتبر مدير عام ​​وزارة الصحة​​ ​وليد عمار​، في حديث تلفزيوني، ان "السيناريو الذي وضعته وزارة الصحة في وقت سابق بما يخص ​فيروس كورونا​، يعود الى تسجيل اول اصابة بالفيروس، والوزارة تقوم بجميع الاعمال لتفادي هذا الامر، ونحن اليوم حققنا نتائج ايجابية جداً ونحن بعيدين عن هذا الارقام الكبيرة"، مشيراً الى ان "بعض ​المستشفيات الخاصة​ بدأت باستلام ​حالات​ مصابة بالفيروس"، لافتاً الى ان "الوضع في ​لبنان​ مقبول اذا التزم الجميع بالاجراءات الوقائية التي اعلنت عنها الوزارة، والتزم الناس بالحجر المنزلي منعاً لانتشار العدوى، وما فعلته وزارة الصحة يجب استكماله بتدابير متشددة من قبل الشعب من اجل انجاح المهمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام وزارة الصحة: الوضع في لبنان مقبول اذا التزم الجميع بالاجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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