آلان عون: ما في عيب أبدا حدا يكون معه كورونا

أكد النائب آلان عون في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "الكورونا ليس من "هيداك المرض". ولا السرطان أصلا! لكن إذا كان السرطان موضوع خاص بكل إنسان، له حق التكلم عنه أو لا، لكن فيروس كورونا هو مرض معدٍ يخص كل الناس. لا عيب أبدا أن يكون معه كورونا".
وأكد أنه "لا داعٍ لأن تقوم القيامة في كل منطقة يُكتشف فيها إصابة كورونا، بل على العكس زيادة الوقاية خير".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان سجل 4 حالات وفاة و149 حالة إصابة بفيروس كورونا.
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