وفد من وزارة الصحة يتفقد سجن النبطية: لا وجود لاي حالة مشتبه بإصابتها بالكورونا

تفقد وفد من ​وزارة الصحة العامة​ واطباء متطوعين من "​تجمع الاطباء​ المسلمين" ​سجن النبطية​ في مجمع ​قوى الامن الداخلي​ – ​كفرجوز​ ( النبطية) للاطلاع على اوضاع ​السجناء​ فيه، واجراء فحص للحرارة لهم والتحري عن اي حالة كورونا مشتبه بها".

وثمن رئيس دائرة الحجر الصحي في ​مطار بيروت الدولي​ حسن ملاح "مؤازرة وفد من الاطباء المسلمين له في جولته وهم سند لنا في هذه المعركة التي نخوضها، معركة مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​، لافتا الى اننا "اجرينا فحص حرارة لكل السجناء وتبين لنا عدم وجود اي حالة مشتبه بها اي حالة كورونا ، وعلى مسؤوليتي اؤكد عدم وجود اي حالة".