تفقد وفد من وزارة الصحة العامة واطباء متطوعين من "تجمع الاطباء المسلمين" سجن النبطية في مجمع قوى الامن الداخلي – كفرجوز ( النبطية) للاطلاع على اوضاع السجناء فيه، واجراء فحص للحرارة لهم والتحري عن اي حالة كورونا مشتبه بها".
وثمن رئيس دائرة الحجر الصحي في مطار بيروت الدولي حسن ملاح "مؤازرة وفد من الاطباء المسلمين له في جولته وهم سند لنا في هذه المعركة التي نخوضها، معركة مكافحة انتشار فيروس كورونا، لافتا الى اننا "اجرينا فحص حرارة لكل السجناء وتبين لنا عدم وجود اي حالة مشتبه بها اي حالة كورونا ، وعلى مسؤوليتي اؤكد عدم وجود اي حالة".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من وزارة الصحة يتفقد سجن النبطية: لا وجود لاي حالة مشتبه بإصابتها بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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