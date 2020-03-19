سامر كبارة: التكافل الاجتماعي هو السبيل للمواجهة والانتصار على الازمات

في إطار حملة "معا لأجل طرابلس أفضل" قدّم الناشط السياسي والاجتماعي ​سامر كبارة​ حصصًا غذائية لعدد من العائلات في ​القبة​، التبانة، ​جبل محسن​، ​باب الرمل​ و​الميناء​ في ​مدينة طرابلس​.

وأكدّ كبارة أن "في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها ​العالم​ و​لبنان​، يحتمُ علينا الحسّ الوطني والاجتماعي والإنساني مساندة ومساعدة العائلات الأكثر حاجة الذين يعانون جرّاء ​الأزمة​ الاقتصادية التي نعيشها، والذين أغلقت مصادر أرزاقهم بعد إعلان التعبئة العامة لمنع انتشار ​فيروس كورونا​"، مشيرا إلى أن "التكاتف والتكافل الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد هو السبيل للمواجهة والانتصار على كلّ الأزمات والكوارث".

وأعلن كبارة أن "الحملة ستستكمل على مراحل عدة، لتطال أكبر عدد ممكن من العائلات بصرف النظر عن إنتماءاتهم السياسية والمذهبية".