وهاب: كلاب طائفية مسعورة تنتظر الفرصة لتمارس تعصبها وتبث سمومها

أعتبر رئيس "​حزب التوحيد العربي​" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "هجموا على ​وزير الصحة​ قبل أن يتأكدوا من الكلام كلاب طائفية مسعورة تنتظر الفرصة لتمارس تعصبها وتبث سمومها روحوا إنضبوا ​الحكومة​ إداؤها ممتاز".

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