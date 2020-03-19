النائب سليم سعاده شكل خلية ازمة حرصا منه على حماية أهل الكورة

أعلن النائب سليم سعاده عن تشكيل خلية أزمة، شارك فيها متطوعون من أعضاء مكتبه وأطباء وآخرون حرصا منه على حماية أهل الكورة، وتحقيقا لهذه الغاية قام وفد من مكتبه اليوم بزيارة رئيس بلدية أميون مالك فارس ورئيس إتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم، وسيستكملها غدا بزيارة حضرة قائمقام الكورة كي يضع إمكانيات النائب و"مستوصف الدكتور عبدالله" سعاده بفريقه الطبي وكامل تجهيزاته لخدمة هذا الهدف.
وشدد الوفد على "ضرورة التقيد بتطبيق قرارات وتوصيات وزارة الصحة للمواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى". وشكل "مستوصف عبدالله سعاده" جهازا طبيا متحركا للقيام بالكشف المنزلي وتشخيص حالات المرضى مجانا في كل بلدات وقرى الكورة و لمتابعة حالات الحجر المنزلي. للضرورة يمكن الاتصال بالرقمين 951086_06 / 168143_03".
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