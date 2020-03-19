هيئة الطوارىء المدنية لمواجهة الفيروس بدأت أولى دوراتها في صيدا

عقدت هيئة الطوارىء المدنية لمواجهة كورونا التي أطلقت بمبادرة من حركة "شباب ​لبنان​" و"اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان" أولى دوراتها، بالتعاون مع وحدة الحد من مخاطر الكوارث في ​الصليب الأحمر اللبناني​، عن سبل الوقاية والحماية من ​فيروس كورونا​ في صيدا.

وتحدث منسق عام صيدا في الحركة عمر العتر عن دقة المرحلة، موضحا انه "يجب على جميع المواطنين التحلي بالوعي والحكمة لمواجهة هذا الوباء العالمي خاصة وان كثيرا من الناس ما زالت تعتبره مجرد زكام عادي بعكس الواقع"، وقد شرح المسعف رواد سليقا أسباب تكون الفيروس وكيفية انتشاره وسبل الوقاية منه، مشددا على ان "محاصرة الوباء هي مسؤولية المجتمع".

ورأى مسؤول لجنة الكوراث في ​الجنوب​ المدرب شوقي عنتر ان "العالم يعيش حربا عالمية ثالثة بمواجهة هذا الوباء، وان القدرات محدودة ولكن ليست معدومة في حال التزم الجميع بإرشادت الجهات المسؤولة".