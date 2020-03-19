الوفاء للمقاومة: الوقت الآن هو للتعاون الإيجابي وليس للاسترسال بالمزايدات الرخيصة

أكدت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ في اجتماعها الدوري، انها " تدعم بـ"حزم إجراءات وتدابير ​الحكومة​ لمواجة ​فيروس كورونا​ وتضع كل إمكاناتها بتصرّف الهيئة الوطنيّة لمكافحة ​الكورونا​ وتشدّد على أنّ الوقت الآن هو للتعاون الإيجابي وليس للاسترسال في المزايدات الرخيصة"، مشيرة الى ان "التعاون الإيجابي يتطلّب من الجميع أحياناً تغاضياً أو تنازلاً عن حق خاص لتحصين حقٍّ عام أو ل​تحقيق​ مصلحةٍ وطنيّةٍ كبرى فإنّ الإسفاف في السلبيّة عند التعاطي مع القضايا الوطنيّة يصبح ذُلاً وجبناً وتنكّراً وانحرافاً".

ولفتت الكتلة الى ان "رضوخ رئيس وأعضاء هيئة ​المحكمة العسكرية​ وخضوعهم لمطالب ​الإدارة الأميركية​ في الإفراج عن جزّارٍ ضدّ شعبه وخادمٍ لعدوّه, لن يكون مقبولاً على الإطلاق, أيّاً تكن الأعذار والتبريرات، فكرامة اللبنانيين جميعاً قد أهينت بهذا الحكم السياسي المُمّلَى والخسيس, والذي تطال تداعياته كلّ حبّة تراب في هذا الوطن الذي يأبى أبناؤه إلا أن يستشعروا فيه قيم السيادة والكرامة الوطنيّة، والشرف والإباء والمجد والعنفوان ويرفضون الابتزاز والضغوط والتهديدات والتدخل في شؤونه وعمل مؤسساته".