خلف أعلن إنشاء غرفة خاصة بموضوع السجون: سنبقى رافعة رجاء داخل الوطن

أعلن نقيب المحامين ​ملحم خلف​ خلال مؤتمر صحافي عقده في "​بيت المحامي​" بحضور محامين متطوعين إنشاء غرفة خاصة بموضوع السجون، وقال: "في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها، واجبنا تحت عنوان تعاضدي وتضامني أن نقف بجانب بعضنا. هذه الفترة صعبة، ووقوفنا سويا يجعلنا نتخطى كل الصعوبات".

وأكد "قرب المحامين ونقابتهم من الناس والعائلات"، داعيا إلى "اتخاذ التدابير الوقائية في هذا الظرف حيث الوباء الذي نواجهه غير مسبوق"، مطالبا ب"التفكير بالفئات الأكثر تهميشا ووجعا"، وقال: "إن ​نقابة المحامين​ ستبقى رافعة رجاء داخل الوطن، فهذه هي الصورة التي يجب أن نقدمها عن ​لبنان​ في وقفة اليوم"، مشدداً على "تعاضد المحامين وتضامنهم مع اللبنانيين"، معتبراً أن"وقفة اليوم تترجم الكلام إلى أفعال على مستوى مواكبة حال السجون التي بدأتها نقابتا المحامين في ​بيروت​ و​طرابلس​ لتنضم اليهما نقابات الاطباء والمهندسين والاسنان في بيروت وطرابلس والصيادلة والممرضين و​المعالجين الفيزيائيين​، إضافة الى التعاون مع ​جمعية الصناعيين​ في لبنان، التي تظهر مدى نضوج مجتمعنا وتعاضده".

لافتاً إلى أن "هناك تعاون كلي مع وزارتي الداخلية والعدل لاتمام عمليتين أساسيتين: الأولى، أخذنا على عاتقنا خيارا واضحا أن نقوم باستنهاض المجتمع الذي نفتخر به على مستوى 25 سجنا، إضافة الى 261 نقطة احتجاز من مخافر ونظارات، حيث سيكون لنا اهتمام مباشر بها. كما وفرت الشركات اللبنانية مع جمعية الصناعيين في لبنان، وبسخاء كلي، أطنانا من الهبات العينية لتأمين أمور عدة للسجون والنظارات"، موضحاً أن "هناك حملات للتعقيم والتنظيف العام والشخصي، والسجون ال25 ضمن هذه المنظومة، وسنتولى بشكل مباشر تأمين المواد المطلوبة".

وأشاد ب"الهبات التي تم تقديمها"، لافتا إلى أن "التعاضد من خلالها يشكل العنوان الاساسي في المجتمع"، مشيرا إلى "التعميم الذي صدر عن المدعي العام التمييزي الذي يسهل بشكل اساسي العمل لاخلاء اكبر عدد من المساجين من داخل السجون"، وقال: "هذا التعميم يسمح بأن يتقدم الموقوف الذي تقدم بدعوى حق عام بطلب إخلاء سبيله من خلال الهاتف"، مؤكداً "اننا حاولنا إنشاء خلية أزمة من خلال مركز تلقي الاتصالات على الرقم 04548391".

ولفت إلى أن "التعميم الذي صدر عن مدعي عام التمييز واضح"، وقال: "إن المعلومات تجمع الكترونيا من خلال مركز الاتصال. بعدها، ترسل الى خلية متابعة الازمة داخل نقابة المحامين، ثم يتم استخراج الأمر مباشرة من الشاشة إلى الورقة حتى يصبح استخراج الطلب ورقيا، ويقوم الموظف بختمه ويعزز بدفتر ذمة متوافق مع كل الاطر، ثم يتم تصويره على نسختين ويحفظ ويتم مسحه بشكل سريع عبر الكومبيوتر ويرسل مباشرة الى المرجع القضائي المختص، ويتم إجراء اتصال هاتفي تأكيدي مع المرجع حول استلامه هذا الطلب، وبعد ذلك، يصدر القاضي قراره بهذا الشأن، ويمكن أن يرسله إلينا عبر البريد الالكتروني لنخرجه ورقيا ونحفظه ورقيا والكترونيا ونرسله بعد ذلك عبر الفاكس الى كل مراكز التوقيف والسجون، والتي تكون العملية سهلة لديها لانها تمت في الاساس إلكترونيا".