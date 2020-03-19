نديم الجميل لوزير الصحة: احترم عقول اللبنانين او استقل

أشار النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "يبدو ان ​الكورونا​ يظهر في مناطق ويختفي في مناطق اخرى. معالي الوزير ​حمد حسن​ احترم عقول اللبنانيين او استقل. كان من الافضل لو لم ترضخ للاعتبارات والضغوطات السياسية، ولو عزلت واوقفت الطائرات والباصات الموبوءة".

وكان قد نفى المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن في بيان، "الأخبار المتداولة عن وجود قرار بعزل بعض المناطق اللبنانية اليوم"، مؤكدا على "ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء لناحية التشدد في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، لا سيما في الشق المتعلق بمنع التجمعات والحد من التجول على امتداد الأراضي اللبنانية، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابات خلال 48 ساعة المنصرمة".