القواس: على الحكومة ووزارة العدل توضيح ملابسات عملية تهريب فاخوري من لبنان

طالب عضو ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​، في بيان، الحكومة ال​لبنان​ية و​وزارة العدل​ بـ"تحمل المسؤولية كاملة أمام ​الشعب اللبناني​ وتوضيح ملابسات ​عملية تهريب​ العميل عامر فاخوري من لبنان الى الخارج باعتبارها خيانة عظمى، وتحديد الجهة السياسية المتورطة في حبك خيوط هذه المؤامرة تنفيذاً لأوامر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على حساب كرامة الشعب اللبناني وتضحياته ونضالاته، وعلى حساب سيادة لبنان وحريته واستقلاله". إضغط للمزيد

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