نقابة الاطباء البيطريين: كورونا لا ينتقل للحيوانات الاليفة حتى الآن

أشارت نقابة الاطباء البيطريين في لبنان، ردا على تداول خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن موت احد الكلاب بمرض الكورنا"، إلى أن "فيروس كورونا المستجد لا ينتقل الى الحيوانات الاليفة حتى الآن وهذا ما اثبتته الدراسة الحاصلة عليه حاليا".
ولفتت النقابة في بيان إلى أنها "اجرت اتصالاتها مع الجهات المختصة بحيث ان فحص PCR لكورونا المستجد كانت سلبية خلال الفترة الاخيرة للحجر الذي قامت به سلطات دولة الصين و ان الكلب قد توفي بعد يومين من خروجه من الحجر الصحي".
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