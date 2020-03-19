قيادة الجنوب في أمل: لتطبيق التعبئة العامة وملازمة المواطنين منازلهم

عقدت خلية الأزمة المولجة مواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ في قيادة اقليم الجنوب في ​حركة أمل​، اجتماعها في مقر قيادة الاقليم في ​النبطية​، برئاسة المسؤول التنظيمي للاقليم نضال حطيط والأعضاء، وقد خُصص الاجتماع "لوضع الآليات والبرامج لتطبيق وتفعيل إجراءات المواجهة والوقاية من تفشي فيروس كورونا، وفقا للمعايير المحددة من ​وزارة الصحة العامة​ و​منظمة الصحة العالمية​".

وشدد المجتمعون في بيان على "تطبيق حال التعبئة العامة وملازمة المواطنين منازلهم وعدم مغادرتها الا للضرورة القصوى، إجراء المسوحات الفورية للاماكن والمرافق الطبية والمستوصفات والاطلاع على مدى جهوزيتها واستعدادها لمواكبة الازمة الراهنة، تفعيل أطر التكافل الاجتماعي في كل البلدات، بالتعاون مع المجالس البلدية واتحاداتها لمساعدة العائلات الاكثر فقرا وتمكينها على مختلف المستويات، لا سيما معيشيا وصحيا".

بالإضافة إلى ذلك، أكد المجتمعون على "تفعيل صيغ التعاون والتنسيق بين كل هيئات الاسعاف و​الدفاع المدني​ في ​كشافة الرسالة الاسلامية​ وسواها من الجمعيات الصديقة، إطلاق ورش وفرق التوعية والارشاد والتثقيف بين مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في الحركة وعناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية، تأخذ على عاتقها تنظيم زيارات ميدانية للمحال والمؤسسات التجارية والقطاعات الانتاجية للتوجيه حول كيفية تطبيق اجراءات الوقاية والتعقيم".