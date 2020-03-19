أحمد الحريري: خليكم بالبيت بيتكم بيحميكم والله بيحميكم ويحمي لبنان

أكد الأمين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ أن "الجميع مسؤول عن حماية نفسه وأهله ومجتمعه وبلده" من خطر تفشي ​فيروس كورونا​.

وأشار في فيديو خلال مشاركته في حملة "بيتك بيحميك"، إلى أنه "كلنا مسؤولون والمسؤولية كبيرة جدا كيف نحمي أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا وبلدنا. يجب أن نلازم بيوتنا ونلتزم إرشادات الوقاية كي لا يزداد انتشار ​الكورونا​ وإلا فلن ينفع الندم كما هو حاصل في دول كثيرة. خليكم بالبيت من أجلكم ومن أجل من تحبون، وبإذن الله يمر هذا الظرف الصعب والمصيري ونعوض كل شيء".

وقال للشعب ال​لبنان​ي: "خليكم بالبيت بيتكم بيحميكم والله بيحميكم ويحمي لبنان والإنسانية في هذا العالم".