الدفاع المدني ينتشل الجثة العائمة في بحر انفه

تمكنت فرق ​الدفاع المدني​ و​القوى الامنية​ من انتشال الجثة التي كانت عائمة في بحر انفه ، ولم يتم التعرف عليها، اذ يعتقد انها موجودة في البحر منذ مايقارب الشهر، وقد نقلت الجثة الى المستشفى للقيام بالمقتضى.

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