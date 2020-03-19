دوريات جابت مدينة صور ودعت المارة لاخلاء الشوارع والتزام المنازل

قامت ​مخابرات الجيش​ عصر اليوم في صور، بدوريات في المدينة وجابت شوارعها ودعت المارة والسيارات الى اخلاء الشوارع والالتزام بمنازلهم، حفاظا على ​السلامة العامة​ والتقيد بإرشادات ​وزارة الصحة​ للحد من انتشار فيروس كاورونا .

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