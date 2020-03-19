الحواط: فليخبرنا وزير الصحة ماذا يحصل في مستشفى الرسول الاعظم؟

أشار النائب ​زياد الحواط​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "كلام ​وزير الصحة​ يحمل أبعادا طائفية وسياسية خطيرة. فالأرقام التي وزعت أظهرت تفشي كورونا في أماكن أخرى غير جبيل و​كسروان​. هل له أن يخبرنا ماذا يحصل في مستشفى "الرسول الأعظم" قبل أن يعتبر منطقتنا موبوءة؟".

وكان المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن، قد نفى في بيان، "الأخبار المتداولة عن وجود قرار بعزل بعض المناطق اللبنانية اليوم"، مؤكدا على "ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء لناحية التشدد في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، لا سيما في الشق المتعلق بمنع التجمعات والحد من التجول على امتداد الأراضي اللبنانية، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابات خلال 48 ساعة المنصرمة".