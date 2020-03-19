أشار النائب زياد الحواط في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "كلام وزير الصحة يحمل أبعادا طائفية وسياسية خطيرة. فالأرقام التي وزعت أظهرت تفشي كورونا في أماكن أخرى غير جبيل وكسروان. هل له أن يخبرنا ماذا يحصل في مستشفى "الرسول الأعظم" قبل أن يعتبر منطقتنا موبوءة؟".
وكان المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن، قد نفى في بيان، "الأخبار المتداولة عن وجود قرار بعزل بعض المناطق اللبنانية اليوم"، مؤكدا على "ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء لناحية التشدد في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، لا سيما في الشق المتعلق بمنع التجمعات والحد من التجول على امتداد الأراضي اللبنانية، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابات خلال 48 ساعة المنصرمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: فليخبرنا وزير الصحة ماذا يحصل في مستشفى الرسول الاعظم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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