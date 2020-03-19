أكد النائب وائل ابو فاعور أن "النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت بجرم القدح والذم والتشهير في الشكوى المقدمة من الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلا برئيسه وليد جنبلاط ضد حسن مقلد وجوزفين ديب .الادعاء على خلفية تصريحهما ونشرهما معلومات مفادها قيام رئيس الحزب والوزير وائل أبو فاعور بإجراء تحويلات مالية الى الخارج".
وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "عون أحالت ادعائها الى محكمة المطبوعات في جبل لبنان لمحاكمة المدعى عليهما سنًا للمرسوم الاشتراعي رقم 104/77".
كانت هذه تفاصيل خبر ابو فاعور: القاضية عون ادعت بجرم القدح والذم والتشهير بالشكوى المقدمة من التقدمي ضد مقلد وديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.