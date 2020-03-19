ابو فاعور: القاضية عون ادعت بجرم القدح والذم والتشهير بالشكوى المقدمة من التقدمي ضد مقلد وديب

أكد النائب ​وائل ابو فاعور​ أن "النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ادعت بجرم القدح والذم والتشهير في الشكوى المقدمة من ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ممثلا برئيسه ​وليد جنبلاط​ ضد ​حسن مقلد​ و​جوزفين ديب​ .‏الادعاء على خلفية تصريحهما ونشرهما معلومات مفادها قيام رئيس الحزب والوزير ​وائل أبو فاعور​ بإجراء ​تحويلات مالية​ الى الخارج".

‏وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "عون أحالت ادعائها الى ​محكمة المطبوعات​ في جبل لبنان لمحاكمة المدعى عليهما سنًا للمرسوم الاشتراعي رقم 104/77".

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