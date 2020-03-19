هدية شكر من لبنان الى الفرق الطبية في ووهان

أعلنت "الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية"، أنها قدمت "هدايا رمزية الى الاطقم الطبية العاملة في مدينة ووهان، عبارة عن شوكولا فاخرة مصنعة في لبنان".
وأكدت الجمعية في بيان، ان "هذه اللفتة المتواضعة، هي بمثابة تقدير للمجهود الانساني الضخم الذي قمتم به على مدى الاشهر الماضية، والذي تستمرون في تقديمه انتم وكافة الاطقم الطبية العاملة على البر الصيني الرئيسي"، مشيرة إلى أن "الاجيال القادمة ستذكر ما تفعلونه اليوم بفخر عظيم وامتنان كبير".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية كانت قد قدمت مساعدات للبنان لمكافحة كورونا.
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