تكتل لبنان القوي ووزارة الصحة تعقم 7 بلدات اضافية بالمتن الشمالي

واصلت لليوم السادس على التوالي حملة التعقيم للوقاية من ​فيروس كورونا​ في ​المتن الشمالي​، التي اطلقها امين سر "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ بالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ والبلديات الراغبة، وانطلقت الحملة اليوم من ​مزرعة يشوع​، حيث جري تعقيم مركز البلدية وعدد من المحال والصيدليات والحضانات، اضافة الى كنيستي مار مارون ومار يوسف مع القاعات التابعة للكنيستين.

وفي ​الضبية​، تم تعقيم كنيسة سيدة المغارة ومار يوسف ​البريج​ و​مار جرجس​ المخيم، اما في نابيه، فكنائس القديس ميخائيل المارونية والارثوذكسية والكاثوليكية باتت معقمة، الى جانب المبنى البلدي وعدد من محلان المنطقة. ثم انتقلت الي ​بيت شباب​، حيث جرى تعقيم دير ​مار انطونيوس​ وكنيسة مار يوحنا و​كنيسة السيدة​ الكبرى وكنيسة سيدة الغابة وسيدة البزاز وكنيسة مار ساسين، كما جرى تعقيم مركز ​الدفاع المدني​ والعديد من المحال والصيدليات.

وفي زكريت، جرى تعقيم المبنى البلدي، اضافة الى دير مار عبدا المشمر للرهبنة الانطونية وكنيسة الوردية و​كنيسة مار شربل​ والمجمع الرعوي وكنيسة القديسة حنة وكنيسة السيدة، الى عدد من المحال والمتاجر، وفي الفريكة، طال التعقيم ​كنيسة مار يوسف​ الرعائية، ومركز بلدية القعقور وكنيسة مار الياس فيها والصالة.