عمليات التعقيم مستمرة في قصر بعبدا لمكافحة انتشار الفيروس

واصلت الفرق المختصة في لواء ​الحرس الجمهوري​، تعقيم مكاتب ​القصر الجمهوري​ في بعبدا وقاعاته والبهو الخارجي التابع له، ومكتب ​رئيس الجمهورية​ وقاعة ​مجلس الوزراء​ وغرفة ​الصحافة​، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية العامة ل​رئاسة الجمهورية​ لمكافحة انتشار وباء كورونا.

كما يتم توزيع كمامات وقفازات ومواد مطهّرة على جميع العاملين في الرئاسة، وكذلك على الوزراء الذين حضروا اليوم جلسة مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ سجل 4 حالات وفاة و149 حالة إصابة ب​فيروس كورونا​، حيث أعلنت الحكومة التعبئة العامة لمواجهة الفيروس.