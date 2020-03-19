لفت المسؤول في محطة الحاويات في مرفأ بيروت ابراهيم الزين الى ان "المحطة تقوم بإجراءات للمحافظة على الصحة والسلامة العامة حرصا منها على سلامة الموظفين والعمال، وأنها اتخذت كافة الإجراءات الضرورية داخل المكاتب والمنشآت المرفئية ويتم تعقيم المباني وتوزيع المعقمات والكمامات".
وأشار إلى أنه "تم تقليص عدد الموظفين وأعضاء آخرين ممن يبلغون 60 عاما أو من يعانون من مشاكل صحية على أن يحصل هؤلاء على كامل حقوقهم"، مؤكدا انه تم "وضع إرشادات لجميع العاملين وسائقي الاليات والشاحنات الداخلية ومسؤولي النظافة".
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات وقائية في محطة حاويات مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.