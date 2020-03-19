إجراءات وقائية في محطة حاويات مرفأ بيروت

لفت المسؤول في محطة الحاويات في ​مرفأ بيروت​ ابراهيم الزين الى ان "المحطة تقوم بإجراءات للمحافظة على الصحة و​السلامة العامة​ حرصا منها على سلامة الموظفين والعمال، وأنها اتخذت كافة الإجراءات الضرورية داخل المكاتب والمنشآت المرفئية ويتم تعقيم المباني وتوزيع المعقمات والكمامات".

وأشار إلى أنه "تم تقليص عدد الموظفين وأعضاء آخرين ممن يبلغون 60 عاما أو من يعانون من مشاكل صحية على أن يحصل هؤلاء على كامل حقوقهم"، مؤكدا انه تم "وضع إرشادات لجميع العاملين وسائقي الاليات والشاحنات الداخلية ومسؤولي النظافة".