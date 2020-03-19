هيئة الدواء والغذاء الأميركية: 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا

أعلن رئيس هيئة ​الدواء​ والغذاء الأميركية ان "أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج ل​فيروس كورونا​ المستجد، وتجري حاليا تجارب على لقاح للفيروس"، منوهاً إلى أنه قد "يستغرق التوصل إلى لقاح لكورونا 12 شهرا".

هذا وكشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في وقت سابق، أن "​الولايات المتحدة​ بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، والأولوية لدينا في الولايات المتحدة حالياً هي حماية مواطنينا"، لافتاً الى انه "خلال أسابيع سنعلن عن ​تحقيق​ نجاح في لقاح فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "​أميركا​ تبذل جهودا متواصلة للقضاء نهائيا على الفيروس".