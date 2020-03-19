هيئة الدواء والغذاء الأميركية: 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا

أعلن رئيس هيئة الدواء والغذاء الأميركية ان "أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد، وتجري حاليا تجارب على لقاح للفيروس"، منوهاً إلى أنه قد "يستغرق التوصل إلى لقاح لكورونا 12 شهرا".
هذا وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، والأولوية لدينا في الولايات المتحدة حالياً هي حماية مواطنينا"، لافتاً الى انه "خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "أميركا تبذل جهودا متواصلة للقضاء نهائيا على الفيروس".
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