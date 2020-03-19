السلطات الإيطالية: تسجيل 3405 حالة وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات في ​إيطاليا​ عن "تسجيل 3405 حالة وفاة جراء الاصابة ب​فيروس كورونا​، متجاوزة ​وفيات​ ​الصين​ التي بلغت 3245". هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الحالي، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 228700 شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.

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