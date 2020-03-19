الداخلية التركية: خضوع قرابة 10 آلاف شخص للحجر الصحي بسبب كورونا

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، "خضوع قرابة 10 آلاف شخص للحجر الصحي في ​تركيا​، بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)".

هذا و​أعلن قوجة، في وقت سابق عن "وفاة أول حالة مصابة ب​فيروس كورونا​ جائحة في البلاد"، مشيراً الى أن "المتوفى جراء الفيروس رجل يبلغ من العمر 89 عاماً، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار ​الصين​ قريباً".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، يوم 11 آذار الحالي، فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 228700 شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.