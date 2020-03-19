الصحة المصرية: إجمالي عدد الحالات المصابة بالكورونا وصل الى 210 حالات

أعلنت وزيرة ​الصحة​ المصرية هالة زايد أن "عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في مصر وصل إلى 157 حالة لمواطنين، و53 حالة لأجانب"، موضحة انه "كان هناك في الأسبوع الأول من شهر شباط الماضي حالة واحدة مصابة، وفي الأسبوعين الثاني والثالث من شهر ذاته لم تكن هناك أي ​حالات​ مصابة بالمرض".

ولفتت زايد الى "أنه كان عدد الحالات المصابة في الأسبوع الأول من شهر اذار 50 حالة، وفي الأسبوع الثاني من اذار 49 حالة، بينما في الأسبوع الثالث من الشهر في الفترة من 14-18 اذار كان عدد الحالات المصابة 115 حالة، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بهذا المرض إلى 210 حالات حتى يوم أمس".