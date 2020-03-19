العمليات المشتركة العراقية: قوات التحالف الدولي ستنسحب جميعها من العراق

أعلن المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن "انسحاب القوات الأميركية من قاعدة القائم التي تضم فريقا من الاستشاريين والخبراء والفنيين، تم ضمن جدول زمني لغرض الانسحاب الدائم"، مشيراً الى أنه "في الأسبوع المقبل سيحصل انسحاب أميركي من قاعدة القيارة، وبعدها وعد من قبل الحكومة العراقية بالتعاون مع العمليات قاعدة k1 في كركوك، وهناك جدول زمني"، مؤكدا أن "قوات التحالف الدولي ستنسحب جميعها من العراق".
هذا وتسلمت القوات الامنية العراقية قاعدة القائم العسكرية في الأنبار بعد "انسحاب قوات التحالف الدولي منها".
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