النشرة: انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز بشمال سوريا

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​ عن "​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ في مدينة إعزاز في شمال سوريا التي يسيطر عليها المجموعات المسلحة المدعومة من ​تركيا​ ما اسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص".

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