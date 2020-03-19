الصحة العالمية: نتوقع وضعا كارثيا بسبب كورونا في سوريا واليمن

عبر رئيس فريق ​منظمة الصحة العالمية​ للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر، عن "قلقه من نقص ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد المبلغ عنها في ​سوريا​ و​اليمن​، وقد نتوقع ​انفجار​اً في الحالات"، مشيراً الى ان "معظم هذه البلدان لديها حالات باستثناء سوريا واليمن، والتي نحن كمنظمة الصحة العالمية، نشعر بالقلق بعض الشيء، لأن الدول التي قد لا تكون لديها حالات هي ذات صحة ضعيفة ونظام مراقبة ضعيف".

ولفت أبو بكر، الى انه "متأكد من أن الفيروس ينتشر في سوريا لكنهم لم يكتشفوا الحالات بطريقة أو بأخرى، هذا هو شعوري، لكن ليس لدي أي دليل لإظهاره، ولكن عاجلاً أم آجلاً، قد نتوقع انفجار حالات"، موضحاً ان "غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ​الشرق الأوسط​ تتعلق بالسفر إلى ​إيران​".