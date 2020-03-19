الرئيس الجزائري: وقف وسائل النقل وتسريح 50% من الموظفين للحد من انتشار كورونا

أعلن ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، عن "وقف وسائل النقل، وتسريح 50% من الموظفين، وخاصة النساء، والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم، وغلق المقاهي و​المطاعم​ في المدن الكبرى، وسط انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد".

وشدد تبون على "على روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا، ولا سيما في وسائل الإعلام، لأن الوضع متحكم فيه، وأن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت ​حالات​ الإصابة لا قدر الله المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات ​الجيش الوطني​ الشعبي القادر على المساعدة ب​مستشفيات​ ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف".