أكثر من عشرة آلاف إصابة بكورونا و154 وفاة في الولايات المتحدة

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تخطت الولايات المتحدة الخميس عتبة عشرة آلاف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد فيما بلغت حصيلة الوفيات 154، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكينز. وباتت الولايات المتحدة سادس دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المثبتة، بعد الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا، تليها فرنسا وكوريا الجنوبية. وبلغت حصيلة الوباء في العالم أكثر من 220 إصابة وأكثر من تسعة آلاف وفاة، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 11,00 ت غ. مواضيع قد تهمك :

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