شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى: 40 % من نساء تركيا ضحايا للاعتداء الجسدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام و التنمية ، عن أن تركيا تشهد ارتفاع في جرائم العنف ضد المرأة، وتشير الاحصائيات الى أن نحو 40 % من النساء في تركيا تعاني من الاعتداء الجسدي؛ وتموت نحو 300 – 400 امرأة في العام جراء ذلك.

وأضاف التقرير ، أنه خلال عام 2019 قتلت أكثر من 470 امرأة، من بينهم 319 امرأة بسبب جرائم العنف الأسري، 218 تم قتلهم على يد الزوج أو الزوج السابق، 31 على يد الأبن أو الأخ، و20 على يد الجار أو الصديق و19 على يد الصهر بينما تم تسجيل 31 حالة على يد أقارب متنوعين من بين الخال أو خالة أو بن العم ، كما تم وضع 364 امرأة تحت الحماية للخوف من ممارسة جرائم ضدهم .

وأضاف التقرير :"قد تنوعت أساليب قتل النساء ما بين الطعن والذبح والحرق بالماء المغلي والضرب كما تعدد الأسباب ما بين اقتصادية واجتماعية، متمثلة في رفض الرجوع للزوج أو جرائم الشرف وكان في أماكن متفرقة من تركيا ومن بين النساء الذين تم قتلهم خلال عام 2019 "قدرية إيجيم" والتي تم قتلها على يد زوجها أوزجور يلماز في منطقة أيوب ببلدية إسطنبول خلال شهر نوفمبر الماضي واعترف الزوج بارتكاب الجريمة" .

وأوضح التقرير، أنه فى يناير 2020 تم قتل 22 امرأة بسبب جرائم متعلقة بالعنف الأسري ، متابعا :"وكانت الأسباب ما بين الرغبة في الطلاق أو جرائم الشرف أو قرارات لها علاقة بالاستقلال في الحياة وجاء تصنيف الجرائم كالتالي 5 على يد الزوج و 5 على يد الابن و 3 على يد الأب و2 على يد الزوج السابق وباقي الحالات كانت لأقرباء أخرين وتنوعت حالات القتل ما بين أدوات التقطيع وطلق ناري والغرق والحرق، ومن بين هذه الحالات "غولدا كانكيل" البالغة من العمر 19 عامًا والتي تم طعنها حتى الموت على يد زوجها السابق ظافر بيليفان، بينما فقدت أليف كيسلر 30 عامًا، التي تعيش في سامسون القدرة على الرؤية نتيجة الاعتداء عليها من زوجها محمد أكليسر".