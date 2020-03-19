شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهزم الدوحة.. مونديال كأس العالم 2022 أصبح مهدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت عن الخسائر الكبرى التي تشهدها قطر، بسبب فيروس كورونا، وانتشاره بشكل كير في البلاد، وعدم اتخاذ السلطات القطرية برئاسة تميم بن حمد أي من الاحتياطات الخاصة بمواجهة الفيروس.
وأكد التقرير أن مونديال 2022 المفترض أن يجرى في الدوحة، أصبح مهدد بعد تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022.
وأضاف التقرير، أن ضمن تعطيل المونديال أن هناك فرار من العمالة الخارجية ومنع دخولهم إلى الدوحة، الأمر الذى يتسبب في عجز قطر من انتهاء الاستعدادات الخاصة بمونديال كأس العالم 2022، إضافة إلى أن منع دخول العمالة سيكون له اثر كبير سلبي على الانتهاء من المنشآت التي كانت تجهز لها الدوحة من أجل كاس العالم .
ولفت التقرير أن هناك أزمات كبيرة للغاية يواجهها تنظيم الحمدين مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وجعل قطر هي الأولى عربيا في أعداد المصابيين بهذا الفيروس.
وكانت قد استغنت الخطوط الجوية القطرية عن نحو 200 موظف، جمعيهم من مواطني الفلبين المقيمين في قطر، هذا الأسبوع مع إجبار تفشي فيروس كورونا الناقلة الشرق أوسطية على خفض الرحلات الجوية.
وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو لرويترز اليوم الأربعاء إنه جرى تسريح نحو 200 فلبيني بشكل مفاجئ من شركة الطيران، ليؤكد تقريرا نشرته إيه.بي.إس-سي.بي.إن في وقت سابق.
وقال الوزير لرويترز "المُلحق المعني بالعمل لدينا تلقى تعليمات صارمة لتحديد السبب الحقيقي لقرار الإدارة للاستغناء عنهم على أساس عدم الحاجة".
ولم ترد الخطوط الجوية القطرية على طلب للتعقيب، وكانت قد سجلت قطر، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات لـ 15 حالة، و كانت الخطوط الجوية القطرية علقت بالفعل الرحلات الجوية من إيطاليا وإليها.
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