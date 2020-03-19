النائب رضا البلتاجى يتقدم بطلب إحاطة لزيادة بدل العدوى للأطباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان، بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء.
وقال البلتاجى، فى طلب الإحاطة، إنه تشير التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية إلى أن العاملين بالقطاع الصحي أكثر عرضة للعدوي بنسب تتجاوز 60% من غيرهم، وأثبتت أزمة فيروس كورونا للعالم كله أن المتاعب التى يواجهها الطبيب تشمل خطرا يهدد حياته، فالأطباء هم أكثر فئات المجتمع الذين يتعاملون طيلة الوقت مع أمراض معدية مثل "الإيدز، والكبد الوبائي B، والكبد الوبائي C" وغيرهم من الأمراض، ويعرضون حياتهم للخطر.
وأضاف أن بدل العدوي تم إقراره لأول مره سنة 1960، وآخر زيادة كانت عام 1995، تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات، ومازال بدل عدوي الأطباء من 19 إلى 30 جنيه فقط، على الرغم من وجود العديد من الأطباء الذين تعرضوا لإصابات مختلفة بسبب العدوي.
واختتم النائب رضا البلتاجي، طلب الإحاطة، قائلا: "من كل ما تقدم، أتقدم بطلب الإحاطة هذا إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، في شأن سرعة تعديل ما يتقاضاه الطبيب عن بدل العدوى خاصة فى ظل الظروف الراهنة، حيث إنهم لا يطالبون بميزة إضافية أو منحة ولا يمنون على المجتمع بجهودهم بل أنهم يؤمنون بالرسالة السامية التى يؤدونها".
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