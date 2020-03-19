شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تضامن البرلمان :نبحث مع الحكومة توفير برنامج حماية لمساعدة العمالة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه تواصل مع وزارة التضامن والمالية والتخطيط لبحث إمكانية توفير برنامج حماية اجتماعية مؤقت لمساعدة العمالة اليومية و غير المنتظمة على مواجهة الآثار الاقتصادية لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و التي تؤثر على مدى استمرارية وظائفهم .‬

وقال أبو حامد ، أن قرار وزارة القوى العاملة كان قرار جيد بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، ولكن لابد وأن تكون ضمن برنامج كامل موضحا أن هذه الفئات ليس لهم حصر عددى متكامل ولكن لابد من وضع آليات لدعمهم لتخفيف الضغوطات عليهم فى ظل هذه الأزمة .

وأوضح وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن قرار الحكومة بإغلاق المقاهى ليلا على سبيل المثال سيتبعه تسريح لعمالة، قائلا" نتواصل مع الحكومة لوضع برنامج مؤقت بحسب ما يمكن توفيره من موارد ليدعم الفئات المتأثرة وبشكل محكم ..ويمكن أن يكون الدعم فى شكل سلعى أو غيره".

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وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن ذلك الدعم يكون مرهون بتقديم مستند بأنه عمالة غير منتظمة ويقدم ما يفيد تضرره، مناشدا أصحاب المحال التجارية بالاستغناء عن إيجارات هذا الشهر وأبريل نظرا لما لحق بالمستأجرين أو قيمة من الإيجار .

وطالب "ابو حامد" الدولة بضرورة تنظيم حملة دعائية واسعة للتضامن المجتمعى وتحريك المقتدرين ورجال الاعمال بحملات للتكافل والمساندة بينا وبين بعض من خلال حملة دعائية واسعة لبث هذه الروح .

وكان قد أعلن مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من اليوم الخميس .