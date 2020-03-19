شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تعليم البرلمان" تتقدم ببيان عاجل للوزير بشأن الامتحانات آخر العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة ماجد نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة للعمل خلال الفترة المقبلة، في ظل الأوضاع الجارية، وضرورة أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة الراهنة، خاصة في حال استمرار الأوضاع كما هي، والتفكير بخطوات استباقية، وعدم الانتظار لرد الفعل.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين من الممكن أن يتم تمديد القرار، وفى هذه الحالة على الوزارة أن يكون لديها خطة مسبقة للتعامل مع الأمر، وأكثر من سيناريو للتعامل مع جميع المواقف التي من الممكن أن نشهدها والمتوقعة والمقترحة، مؤكدة أن المدارس تختلف عن الجامعات في هذه الأزمة، وعلى وجه التحديد الامتحانات.

وأشارت عضو اللجنة، إلى أن اللجنة ستطالب الوزير خلال الفترة المقبلة، بعرض أكثر من سيناريو للوزارة في التعامل مع الأحداث، لافتة إلى أن امتحانات النقل قد لا تواجه صعوبة في التعامل مع الأمر، ولكن ستكون هناك إشكالية في التعامل مع امتحان الشهادة بمختلف المراحل التعليمية، ولهذا لابد من التفكير في أكثر من مقترح بشأن إجراء الامتحانات من عدمه في حال استمرار الأوضاع كما هي، وضرورة أن تكون هناك خطة عاجلة وطرح بدائل.

Advertisements

وشددت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الازمة تكون معنية بوضع أكثر من خطة للتعامل مع الموقف بشكل عاجل، وتكون معنية أيضا بكيفية إدارة الفترة المتبقية من العام الدراسى، على أن يكون هناك خطة وأخرى بديلة بشأن في حال لو سيتم اتخاذ إجراء كذا.