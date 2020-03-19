شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شهرا قبل غزو الأسواق العالمية.. رئيس كتاليست يعرض فرص الشركة للشباب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن خطط الشركة فى مجال ريادة الأعمال والتطبيقات الاقتصادية المتطورة تتدرج وفق رؤية شاملة للعمل على المسارات التجارية والخدمية، تبدأ بالتجارة الرقمية وتصل إلى الخدمات والعمل المستقل، وإن المرحلة الأولى منها بدأت بـ"جودة" التى تستهدف تطوير القدرات التجارية المحلية، وصولا إلى اختراق الأسواق الإقليمية والعالمية بعد 18 شهرا من الانطلاق.

وأوضح مؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أن المرحلة الأولى من العمل تشمل ابتكار ساحة رقمية لتجارة المنتجات المصرية، وتجميع المنتجين والعارضين، وتحسين آليات التداول التجارى محليا، مع ما ينعكس جرّاء ذلك على قدرات الفاعلين الاقتصاديين على الظهور والانتشار مستقبلا بالمنصات العالمية الشبيهة، متابعا: "أول خطوة إن نبدأ نحط منتجات، ونحط شغلنا ونخليه يبان للناس ويتجمّع، هنديك كل المعلومات اللى طالبها علشان تعرف تبيع برّه وتوصل للعميل، كل ده من مايو 2020 لحد آخر 2021، وبعدها هتبقى جاهز إنك تنافس وتشتغل على كل المنصات".

واستعرض رئيس شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة الإسكندرية، معوقات العمل وفق الآليات التقليدية، ومدى حاجة الشباب إلى تطوير نظرتهم للسوق وما تشتمل عليه من فرص، قائلا: "لما نبص على دمياط الجديدة مثلا، هنلاقى الدولة عملت ورش ومصانع على أعلى مستوى، لكن ممكن تبص على المنتج ما يعجبكش، أو تحس إنه مش كويس، والحقيقة إن مش دور صاحب الورشة يعمل تصميم منتج يعجبك، لكن دورك انت تعمل منتج يعجبك ويعجب غيرك، وتروح ترتّب مع الورشة وتنزّل المنتج على منصّات التجارة الإلكترونية".

وشدد رائد الأعمال محمد وحيد على تطور السوق إلى مستوى يسمح بابتكار الفرص وتنميتها وإنجاحها، مؤكدا أن هذا التطور بات عاملا مساعدا على خلق المشروعات الرائدة والسير بها بصورة مستقرة ومتنامية، مستطردا: "بقينا براس مال قليل ومحدود جدا نقدر نعمل شغل، الفكر بيتغير بالتكنولوجيا، خشّوا اقروا على جودة واعرفوا الفرص، اللى بيشتغل وبيصنع معانا، اللى عنده أفكار معانا، واللى مش بيصنع هنعمل له منصات تانية".

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كانت جامعة الإسكندرية قد استضافت رائد الأعمال محمد وحيد فى ندوة حوارية مع الطلاب خلال الأسبوع الأول من مارس، تحت عنوان "نجاحك بإيدك.. كيف تصبح مليونيرا؟"، استعرض فيها رحلته العملية طوال خمس عشرة سنة، وأبرز محطاته ومشروعاته السابقة، وخطط شركة كتاليست ومشروعاتها بدءا من منصة جودة للتجارية الإلكترونية وصولا إلى البرامج والأفكار المستقبلية، كما قدم خلال الندوة باقة من النصائح والإرشادات العملية لمئات الطلاب الحضور من كل الكليات، بما يساعدهم على تعزيز قدراتهم والمنافسة فى سوق الاقتصاد الرقمى المتنامية عالميا.

يُذكر أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، بدأ نشاطه قبل أن يُكمل العشرين من عُمره بتأسيس عدد من الأفكار والمشروعات، كان أبرزها شركة مشاوير التى حققت نجاحا فى قطاع الخدمات خلال العام 2012، وتنوعت أنشطته بين ريادة الأعمال والأفكار المبتكرة، ومجالات التجارة والتوكيلات والاستثمار العقارى، قبل أن يُطلق أولى منصاته الرائدة عبر شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى بدأت نشاطها العملى بإطلاق منصة جودة للتجارة الإلكترونية، لتكون أول سوق رقمية مُتخصصة فى المُنتجات المصرية، بغرض تطوير التجارة الداخلية وتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للتوسع محليا وإقليميا وصولا إلى الحضور القوى والفعال عبر المنصات الرقمية العالمية، فضلا عن التخطيط لإعادة إطلاق شركة مشاوير وفق صيغة تقنية وتنفيذية أكثر ابتكارا، والتخطيط لإطلاق أول منصة مصرية متخصصة فى قطاع العمل المستقل والخدمات الصغيرة المدفوعة، التى تُراهن على تسويق ثقافة التشغيل الحر والخروج من الدائرة التقليدية للتوظيف، وترقية أعداد الفاعلين فى هذا المجال من 25 ألفا حاليا إلى نحو نصف المليون، بمدخول متوقع 3 مليارات دولار فى المتوسط.