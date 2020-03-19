شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين": الانعقاد الثانى لـ "العمومية" 3 ابريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه سيتم الدعوة للانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 3 ابريل المقبل بدلا من غدا الجمعة كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا ولحماية الزملاء من التجمعات .

وأوضح شبانة ، في تصريحات له، أن النصاب القانوني للجمعية العمومية سيكون صحيحا بحضور "25%" من الأعضاء المشتغلين ممن لهم حق الحضور ، مشيرا الى أن النقابة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية وأنه لن يسمح بدخول أي زميل أو زميلة أو موظف تزيد درجة حرارته عن 37.5 .

وفى سياق آخر كان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا المؤسسات الصحفية كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على صحة الزملاء والزميلات التى هى الأهم على الاطلاق فى هذه الفترة الحساسة.

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وأوصى المجلس بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل "إلكترونيا"؛ بما يساهم فى تقليل الكثافة فى صالات التحرير وبما يسمح للزميلات فى نفس الوقت برعاية أبنائهن، لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات فى رعاية الأبناء .

وأكد المجلس أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات بات مطلباً مهما حتى تعبر مصر هذه الفترة الصعبة.