رئيس طاقة البرلمان: ليبيا أحبطت أوهام أردوغان في السطو على آبار النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتصريحات المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسماري التى قال فيها إن القوات المسلحة تسيطر على غالبية الأراضى الليبية وتخضع للحكومة الليبية المؤقتة، وأن جميع آبار النفط والغاز تحت تأمين وحراسة قوات الجيش الليبى. وقال " السويدى " فى بيان أصدره اليوم، إن أوهام واحلام السلطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان لن تحقق فى ليبيا ولن تنجح خططه الشيطانية فى السيطرة والسطو على آبار النفط والغاز الليبيى وسرقة مقدرات الشعب الليبيى الشقيق بعد نجاح الجيش الليبيى فى نسف هذه الأوهام مشيدا بنجاح الجيش الليبى فى مواجهة ارهابيى ومرتزقة النظام التركى الارهابى. وناشد النائب طلعت السويدى الشعب الليبى الوقوف خلف قواته المسلحة والمؤسسات الدولة الليبية الشرعية مطالبا من المجتمع الدولى سرعة التدخل لدعم جهود الجيش الليبى فى مواجهة الارهاب والمليشيات المسلحة الارهابية داخل الاراضى الليبية.

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