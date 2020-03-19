شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسهل لابنة مسئول دخول البلاد دون المرور على الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية أن السلطات التركية فتحت تحقيقا في واقعة تسهيل الشرطة مغادرة نجلة مسئول في قبرص التركية البلاد بدون المرور على الحجر الصحي حيث كانت قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت إلى اصطحب شرطي تركي نجلة مدير وحدة الطيران المدني في قبرص التركية، مصطفى صوفي، من حافلة كان بها مسافرين عائدين من باريس في طريقهم إلى الحجر الصحي.

وعلى خلفية هذه الواقعة بدأت نيابة غازي عثمان باشا في إسطنبول تحقيقا ضد الشرطي.

وذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية أن النيابة العامة في تركيا تحركت على الفور عقب إنزال الشرطة لمسافرة قادمة من فرنسا من على متن حافلة الحجر الصحي، حيث بدأت النيابة تحقيقات ضد عناصر الشرطة بتهمة مخالفة إجراءات الحجر الصحي.

وعبر حسابه بموقع تويتر أضاف جول أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة إنزال الشرطة لمواطنين من على متن حافلة الحجر الصحي، مؤكدا أنه لن يُقبل أي تجاوزات أو معاملات استثنائية في هذا الأمر.

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وتظهر اللقطات التي التقطها أشخاص على متن الحافلة نفسها قيام عناصر الشرطة بقطع الطريق على الحافلة وإنزال سيدة من على متنها.

وعلى الفور توالت ردود الفعل الساخطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وأعلن البعض عزمه تقديم بلاغات ضد وزير الصحة.

وعلى خلفية ردود الفعل الساخطة نشر وزير الداخلية، سليمان سويلو، تغريدة ذكر خلالها أن المواطنين القادمين من فرنسا ترجلوا من الطائرة للقيام بترانزيت ثم الذهاب إلى قبرص التركية وهو ما لم يحدث في الفترة الأخيرة موضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الواقعة الخاطئة وأكد أن المسافرين يجب ان يدخلوا إلى الحجر الصحي ومن ثم المغادرة إلى قبرص بعد انقضاء 14 يوما.