شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو حامد يطالب الأوقاف بتعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب، وزارة الأوقاف بسرعة إصدار قرار لوقف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة في المساجد، للحفاظ على حياة المصريين من انتشار عدوى فيروس كورونا، لافتا أنه مقارنة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية لحصار الفيروس وخطورته، لابد من تعليق الصلاة في المساجد .

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح صحفي، أن الوقت الحالي لا يحتمل مثل هذه الأمور، وأن انتقال العدوى فى المساجد سيكون سريعا، وخاصة فى الصلاة والسجود، ونحن نطالب وزير الأوقاف والحكومة المصرية بإصدار قرار سريع بتعليق صلاة الجمعة غدا وكل صلوات الجماعة.

وتابع أن الدولة تتخذ إجراءات احترازية على كل الاتجاهات، فلابد من وقف التجمعات والمخالطات في المساجد، مؤكدا أن كثيرا من الدول اتخذت قرارات تعليق الصلاة في المساجد، حفاظا على المواطنين، لافتا أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس، فتعليق الصلاة في الفترة الحالية هي حفاظ على النفس وعدم نقل العدوى بين المواطنين.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرر غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.

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وفى شأن المساجد التى بها صحن أو ساحة تتم الصلاة فى الساحة أو الصحن، خاصة أن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.

وأضاف الوزير: نرجو من جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف فى أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا واعتبار أى تقصير فى تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.