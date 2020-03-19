شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب باستخدام أطباق وأكواب كرتونية بالمقاهى والمطاعم لمحاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الدكتور أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، جاء فى توقيته للحد من فرصة انتشار فيروس كورونا المستجد وإلزام المواطنين بعد الخروج إلا للضرورة.

وطالب عضو مجلس النواب في بيان له اليوم الخميس، جميع الأجهزة التنفيذية بشكل عام والمحليات بشكل خاص على متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لحماية مصر وشعبها من تفشي مرض كورونا، مضيفاً أنه لابد من تقديم المشروبات والوجبات بالمطاعم والكافيهات أثناء فترة العمل التي نص عليها القرار بأطباق وأكواب كرتونية، كاجراء احترازي خاصة وأن الاطباق المعدنية والكوب الذي يقدم به المشروبات بالمقاهى والوجبات بالمطاعم يساهم بشكل كبير في نقل الفيروس للمواطنين.

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وأشاد النائب أشرف عمارة، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصرف مرتبات شهر مارس الحالي للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من يوم 24 مارس الحالي، مؤكداً ان الحكومة تراعي المواطنين خاصة في الظروف الحالية، وصرف المرتبات يساعد على تلبي احتياجات المواطنين.