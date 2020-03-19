شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يجوب شوارع القاهرة لتوعية المواطنين بالوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة شباب العاصمة بالقاهرة بحزب الحرية المصرى، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، وأحمد مهنى، الأمين العام، حملة شباب الحرية المصرى بالقاهرة بعنوان ( احمي نفسك ... احمي بلدك ) بشوارع القاهرة لتوعية المواطنين من خطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وقال عبد العزيز سمير، أمين شباب القاهرة، أن الامانة توجهت لـ 4 أحياء بالقاهرة، وهم حدائق القبة، والدرب الأحمر، والمطرية، وعين شمس، للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "سمير" أن حزب الحرية المصري أطلق حملة " احمى نفسك احمى بلدك " للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد وذلك للمشاركة الميدانية لأمانة شباب القاهرة من خلال الحملة وتوزيع الفلاير الخاص بالحزب الذى يحمل إرشادات الوقاية.

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ووجه أمين شباب القاهرة تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى عن كل ما يقدمه خلال مرور الدولة بهذه الازمة التى سوف تنتهى قريبآ بأقل الخسائر نتيجة الحملات الوقائية التى تقوم بها جميع مؤسسات الدولة.