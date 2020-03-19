شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال مهنئا السيسى بتحرير طابا: يوم استردت فيه الأمة العربية كرامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى رفع علم مصر فوق طابا، قال فيها: "إنه لمن دواعي سروري أن أنقل إليكم بأسمى واسم نواب شعب مصر خالص التهنئة بمناسبة ذكرى رفع علم مصر فوق طابا، هذا اليوم المشهود الذي غير وجه التاريخ".

وأضاف:" فلقد صدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصري أنه مقاتل عنيد، ومفاوض سديد، فأكرمنا الله مرتين، جاء وعد الأولى يوم تحررت سيناء بعد أن تساقطت أحجار خط بارليف تحت أقدام رجال قواتنا المسلحة الباسلة كأوراق الخريف، واستردت فيه الأمة العربية كرامتها وشموخ راياتها، ثم جاء وعد الثانية، يوم رُفع العلم المصري فوق طابا، وطويت صفحة، وبدأت صفحة".

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وتابع: "فبفضل ما حققته قواتنا المسلحة من انتصارات، ومساهمة علماؤنا وخبراؤنا، ودبلوماسيونا والشرفاء من المواطنين الذين تطوعوا بالمعلومات والوثائق التي كانت بعيدة عن كل يد، أن أثمرت هذه الجهود عن عودة طابا تحت رايات مصرية، وتوج كفاح شعب عظيم بنصر مبين".

وأختتم: "رفعنا أعلام السيادة على طابا، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.. فتحية لروح المغفور له بإذن الله، الرئيس محمد أنور السادات- طيب الله ثراه، صاحب قرار الحرب والسلام، وتحية لشهدائنا الذين كتبوا بدمائهم الطاهرة هذه الملحمة الخالدة، وتحية لشعب مصر الأبي بنسيجه الوطني المتماسك الذي مثل حائط الصد في التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة".