شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بمحاكمة ناشطة: تحرض المصريين على التهلكة وتهدم جهود الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون بحزم على مروجى الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعى بشأن وضع فيروس كورونا فى مصر والإجراءات المصاحبة له.

وأشار جون طلعت، إلى أنه فوجئ قبل أيام بفيديو متداول لناشطة تعمدت خلاله الحديث بإستهانة عن الفيروس المستجد وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة والترويج لمعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة معتبرا أن هذا أمر لا ينبغي السكوت عليه.

ولفت جون إلى أن مثل هذه الدعوات تعرض صحة المواطنين للخطر وتساعد على انتشار الفيروس المستجد وتهدم جهود الدولة الوقائية مطالبا بتطبيق القانون على أصحابها بكل حسم، مضيفا:"نحن الآن فى وقت أزمة ويجب أن يلتزم الجميع بما هو مطلوب منه وينبغى مواجهة أى دعوة تحريضية على نحو رادع".

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وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المحافظين فى المحافظات التى تم فرض الحجر الصحى على العاملين بالمنشآت السياحية بها ملتزمون بتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية، والتأكد من أنها غير ناقلة للعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن عملية التطهير ستتم وفق إرشادات وزارة الصحة والسكان، على أن يتم استخدام وخلط واحد لتر كلور على 9 لترات مية، مع استخدام الرشاشات الظهرية سعة 10 لترات، ومواتير الرش، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام كلور تركيزه 5 %، مشيرة إلى أنه تم تجهيز العيادات والأطقم الطبية اللازمة لعمليات الحجر فى المحافظات كأكبر معسكر للحجر الصحى فى مصر، مشيرة إلى أن فرق التقصي لاتزال تقوم بدورها حتى الآن.