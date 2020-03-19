شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يناشد الحكومة تأجيل كافة الضرائب المستحقة على المصانع لمدة 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرارات وتحركات الحكومة على أرض الواقع لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين والوقوف بجانبهم في تلك الأزمة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وطالب عامر، في بيان له، بزيادة قيمة الدعم الذي وجهته الحكومة للمصدرين إلى 3 مليار جنيه وليس مليار جنيه فقط، خلال شهرى مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها، وذلك لأن عدد المصدرين كبير ويحتاج دعم أكبر لتغطية المجالات التي يعمل فيها هؤلاء المصدرين.

وناشد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تأجيل الضرائب الصناعية، المستحقة على المصانع، أسوة بالعقارية، لمدة 3 شهور مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع تم وقف العمل فيها، نتيجة لامتلاكها عدد كبير من العمال، من الممكن ات تسبب احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا.

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وأكد أهمية قرار خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، لافتا إلى أن حزمة قرارات الحكومة تصب في مصلحة المستثمر ودعم الصناعة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اتخاذ الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات فى الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة‪.